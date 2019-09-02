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02.09.2019  14:31   

Гость из Грузии с подельником грабили квартиры на Новых Домах (ФОТО)

Воры выбирали квартиры на первых этажах пятиэтажек.


// Нацполиция

31 августа по Немышлянский отдел полиции поступили заявления о кражах из квартир на улице Василия Мельникова и Харьковских дивизий. Как выяснилось, оба пострадавших проживают на первом этаже пятиэтажек.

Оперативники установили причастных к совершению преступлений лиц. Ими оказался 26-летний житель Харькова и 35-летний гражданин Грузии. Их добычей стали деньги, изделия из золота, норковая шуба и ноутбук.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что в первую доме правонарушители попали путем отжима рамы металлопластикового окна. Оттуда они вынесли 6000 гривен, 800 долларов США, изделия из золота и норковую шубу. В другую квартиру мужчины залезли через окно и похитили 2,5 тысячи гривен, золотую цепочку и ноутбук.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения.

Следователями Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 3 до 6 лет тюремного заключения.

Злоумышленники также проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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