02.09.2019 14:31

Гость из Грузии с подельником грабили квартиры на Новых Домах (ФОТО)

Воры выбирали квартиры на первых этажах пятиэтажек.



// Нацполиция

31 августа по Немышлянский отдел полиции поступили заявления о кражах из квартир на улице Василия Мельникова и Харьковских дивизий. Как выяснилось, оба пострадавших проживают на первом этаже пятиэтажек.



Оперативники установили причастных к совершению преступлений лиц. Ими оказался 26-летний житель Харькова и 35-летний гражданин Грузии. Их добычей стали деньги, изделия из золота, норковая шуба и ноутбук.



Во время досудебного расследования полицейские установили, что в первую доме правонарушители попали путем отжима рамы металлопластикового окна. Оттуда они вынесли 6000 гривен, 800 долларов США, изделия из золота и норковую шубу. В другую квартиру мужчины залезли через окно и похитили 2,5 тысячи гривен, золотую цепочку и ноутбук.



В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения.



Следователями Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 3 до 6 лет тюремного заключения.



Злоумышленники также проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова.