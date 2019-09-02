02.09.2019 15:19

Админкоррупция: осужденным депутатам придется раскошелиться

Суд поддержал позицию прокуратуры и согласовал 27 протоколов об административных нарушениях, связанных с коррупцией, в отношении двух депутатов разных уровней.



//slovoidilo.ua

Как рассказал начальник и.о. начальника отдела прокуратуры области Семен Радионов, оба чиновники не сообщили НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии в предусмотренные законом сроки (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП).

Так, 62-летний депутат областного совета в течение июля-октября 2018 приобрел в собственность 9 земельных участков общей стоимостью более 1 млн. грн. В соответствии с требованиями законодательства человек должен был сообщить об имущественных изменения в десятидневный срок, однако он этого не сделал.

Постановлением Киевского районного суда г.. Харькова был признан виновным в нарушении требований финансового контроля и приговорили к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн.).

В противном случае к ответственности привлекли 65-летнюю женщину-депутата одного из районных советов Харьковщины.

Она так же не сообщила НАЗК о земельных участках, которые приобрела в собственность в течение февраля-мая 2018 года. В этом случае речь идет о 18 земельных участков общей стоимостью более 2 млн. грн.

Постановлением Шевченковского районного суда области на нее наложили взыскание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн.)

Сейчас оба постановления суда вступили в силу.