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02.09.2019  15:19   

Админкоррупция: осужденным депутатам придется раскошелиться

Суд поддержал позицию прокуратуры и согласовал 27 протоколов об административных нарушениях, связанных с коррупцией, в отношении двух депутатов разных уровней.


//slovoidilo.ua
Как рассказал начальник и.о. начальника отдела прокуратуры области Семен Радионов, оба чиновники не сообщили НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии в предусмотренные законом сроки (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП).
 
Так, 62-летний депутат областного совета в течение июля-октября 2018 приобрел в собственность 9 земельных участков общей стоимостью более 1 млн. грн. В соответствии с требованиями законодательства человек должен был сообщить об имущественных изменения в десятидневный срок, однако он этого не сделал.
 
Постановлением Киевского районного суда г.. Харькова был признан виновным в нарушении требований финансового контроля и приговорили к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн.).
 
В противном случае к ответственности привлекли 65-летнюю женщину-депутата одного из районных советов Харьковщины.
 
Она так же не сообщила НАЗК о земельных участках, которые приобрела в собственность в течение февраля-мая 2018 года. В этом случае речь идет о 18 земельных участков общей стоимостью более 2 млн. грн. 
 
Постановлением Шевченковского районного суда области на нее наложили взыскание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн.)
 
Сейчас оба постановления суда вступили в силу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  коррупция, депутаты, харьков
 
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