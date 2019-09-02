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02.09.2019  17:41   

Под Харьковом пропал мужчина (ФОТО)

Полиция разыскивает Ивана Басанова.


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Как сообщает Пресс-служба ГУ Нацполиции, в Чугуевском районе Харьковской области правоохранители разыскивают 26-летнего жителя поселка Малиновка.
 
Пропал человек - Иван Басанов.
 
1 сентября 2019 года в районе 18:00 мужчина отправился в сторону школы номер 2 и по настоящее время не вернулся.
 
Около 6:00 утра 2 сентября 2019 года в полицю обратился его брат.
 
Который сообщил, что его родственник вечером направился к другу, однако там не появлялся.
 
В семье тоже не знают где он может быть, телефон недоступен.
 
Полиция занимается поисками.
 
В социальных сетях также появились сообщения о розыске с целью организовать малиновчев и других неравнодушных людей для розыска мужчины.
 
Полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ККУ.
 
Тэги:  пропал мужчина, харьков
 
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