02.09.2019 17:41

Под Харьковом пропал мужчина (ФОТО)

Полиция разыскивает Ивана Басанова.



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Как сообщает Пресс-служба ГУ Нацполиции, в Чугуевском районе Харьковской области правоохранители разыскивают 26-летнего жителя поселка Малиновка.

Пропал человек - Иван Басанов.

1 сентября 2019 года в районе 18:00 мужчина отправился в сторону школы номер 2 и по настоящее время не вернулся.

Около 6:00 утра 2 сентября 2019 года в полицю обратился его брат.

Который сообщил, что его родственник вечером направился к другу, однако там не появлялся.

В семье тоже не знают где он может быть, телефон недоступен.

Полиция занимается поисками.

В социальных сетях также появились сообщения о розыске с целью организовать малиновчев и других неравнодушных людей для розыска мужчины.

Полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ККУ.