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02.09.2019  19:53   

Смерть в ночи: пациент реанимации выбросился из окна

Самоубийца страдал болезнью почек.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, мужчина покончил с собой, выбросившись из окна реанимационного отделения 17-й   
 
По данным силовиков, инцидент произошел, вчера, 1 сентября около 03:18.
 
Возле Областного клинического центра урологии и нефрологии, расположенном на Московском проспекте, 195, был найден труп харьковчанина 1957 года рождения.
 
Как выяснилось позже, погибший выбросился из окна реанимационного отделения, расположенного на пятом этаже.
 
Силовики сообщают, что в середине августа пациент попал в больницу с хроническим заболеванием почек.
 
После предварительного осмотра тело без видимых следов насильственной смерти было направлено в морг.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
 
В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, труп, харьков, выбросился из окна
 
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