02.09.2019 19:53

Смерть в ночи: пациент реанимации выбросился из окна

Самоубийца страдал болезнью почек.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, мужчина покончил с собой, выбросившись из окна реанимационного отделения 17-й

По данным силовиков, инцидент произошел, вчера, 1 сентября около 03:18.

Возле Областного клинического центра урологии и нефрологии, расположенном на Московском проспекте, 195, был найден труп харьковчанина 1957 года рождения.

Как выяснилось позже, погибший выбросился из окна реанимационного отделения, расположенного на пятом этаже.

Силовики сообщают, что в середине августа пациент попал в больницу с хроническим заболеванием почек.

После предварительного осмотра тело без видимых следов насильственной смерти было направлено в морг.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.