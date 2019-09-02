02.09.2019 19:53
Смерть в ночи: пациент реанимации выбросился из окна
Самоубийца страдал болезнью почек.
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Как сообщает
NewsRoom, ссылаясь на силовиков, мужчина покончил с собой, выбросившись из окна реанимационного отделения 17-й
По данным силовиков, инцидент произошел, вчера, 1 сентября около 03:18.
Возле Областного клинического центра урологии и нефрологии, расположенном на Московском проспекте, 195, был найден труп харьковчанина 1957 года рождения.
Как выяснилось позже, погибший выбросился из окна реанимационного отделения, расположенного на пятом этаже.
Силовики сообщают, что в середине августа пациент попал в больницу с хроническим заболеванием почек.
После предварительного осмотра тело без видимых следов насильственной смерти было направлено в морг.
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.