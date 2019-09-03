03.09.2019 12:19

Убил парня, шумевшего у него под окнами: приговор вынесен

По словам обвиняемого, он взял нож для самозащиты.



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Московский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который зарезал одного из парней, шумевших возле дома.

Согласно данным расследования, конфликт произошел около 04:30 4 августа 2018 года.

Ссора между харьковчанином и компанией молодых людей, возле дома №126 по проспекту Тракторостроителей произошла из-за содавашегося ими шума.

Мужчина поднялся к себе в квартиру, взял оружие и вернулся на улицу. Между жильцом и парнями произошла драка, в ходе которой злоумышленник ударил одного из них ножом в живот.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице скорой и неотложной помощи.

Во время разбирательства житель Салтовки заявил, что защищал свою жизнь, поэтому его действия должны быть квалифицированы по статье 119 УК Украины ("убийство по неосторожности"). Мужчина также утверждал, что молодые люди бросали в него палки и нанесли ему серию ударов по голове.

Однако свидетели опровергли его показания.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, суд приговорил харьковчанина к восьми годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.