03.09.2019 08:04

На свежеотремонтированной трассе автомобиль на большой скорости врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла вечером 2 сентября на улице Москалевской, 198.



// Facebook

По словам свидетелей ДТП возле разворотного круга «Новожаново» легковой автомобиль врезался в столб трамвайной сети.



От удара двух человек выбросило из салона.



«Один в скорой кричит, второй без сознания - оказывают помощь. Скорая, полиция и МЧС, приехали в течении пары минут. Обоих забрали две скорые, значит живы», – написали очевидцы.



Подробности случившегося устанавливает следствие.

Фото происшествия очевидцы выложили в соцсети. «Сделали дорогу на районе, теперь летуны летают. Слышно очень хорошо», – комментируют местные жители.





