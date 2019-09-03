Главная Новости Криминал и происшествия На свежеотремонтированной трассе автомобиль на большой скорости врезался в столб (ФОТО)
03.09.2019  08:04   

На свежеотремонтированной трассе автомобиль на большой скорости врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла вечером 2 сентября на улице Москалевской, 198.


// Facebook

По словам свидетелей ДТП возле разворотного круга «Новожаново» легковой автомобиль врезался в столб трамвайной сети.

От удара двух человек выбросило из салона.

«Один в скорой кричит, второй без сознания - оказывают помощь. Скорая, полиция и МЧС, приехали в течении пары минут. Обоих забрали две скорые, значит живы», – написали очевидцы.

Подробности случившегося устанавливает следствие.

Фото происшествия очевидцы выложили в соцсети. «Сделали дорогу на районе, теперь летуны летают. Слышно очень хорошо», – комментируют местные жители.



 

Тэги:  дтп, харьков
 
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