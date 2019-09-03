На свежеотремонтированной трассе автомобиль на большой скорости врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла вечером 2 сентября на улице Москалевской, 198.
По словам свидетелей ДТП возле разворотного круга «Новожаново» легковой автомобиль врезался в столб трамвайной сети.
От удара двух человек выбросило из салона.
«Один в скорой кричит, второй без сознания - оказывают помощь. Скорая, полиция и МЧС, приехали в течении пары минут. Обоих забрали две скорые, значит живы», – написали очевидцы.
Подробности случившегося устанавливает следствие.
Фото происшествия очевидцы выложили в соцсети. «Сделали дорогу на районе, теперь летуны летают. Слышно очень хорошо», – комментируют местные жители.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: