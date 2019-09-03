Труп женщины в мусоровозе на свалке: задержан подозреввемый

Информация о задержанном появилась сегодня утром.
Подозреваемым в убийсстве оказался 54-летний лозовчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, сообщила ТРК Лозовая со ссолкой на начальника Лозовской полиции НИколая Пономаря.
Напомним, 2 сентября около 6:35 на городской свалке было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи. Погибшей оказалась 40-летняя жительница города Лозовая.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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