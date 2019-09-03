Главная Новости Криминал и происшествия Труп женщины в мусоровозе на свалке: задержан подозреввемый
03.09.2019  08:49   

Труп женщины в мусоровозе на свалке: задержан подозреввемый

Информация о задержанном появилась сегодня утром.


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Подозреваемым в убийсстве оказался 54-летний лозовчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, сообщила ТРК Лозовая со ссолкой на начальника Лозовской полиции НИколая Пономаря.

Напомним, 2 сентября около 6:35 на городской свалке было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи. Погибшей оказалась 40-летняя жительница города Лозовая.

 

Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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