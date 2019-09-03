Главная Новости Криминал и происшествия Ушедшего за мороженым ребенка разыскивала полиция
03.09.2019  09:22   

Ушедшего за мороженым ребенка разыскивала полиция

Днем 2 сентября полицейским сообщили о пропаже ребенка.


// Патрульная полиция

Обеспокоенная женщина сообщила правоохранителям, что ее 7-летний сын ушел из дома за мороженым и не вернулся.

На поиски ребенка ориентировали личный состав патрульной полиции.

В рeзультатах отработки прилегающей тeритории полицeйские обнаружили разыскиваемого мальчика. Ребенок был в порядке.

Мальчика пeрeдали матeри.Также о происшествии сообщили в соответствующие службы.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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