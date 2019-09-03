03.09.2019 10:03

Подробности ДТП на Москалевке: пострадавшие в реанимации (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Москалевской пострадали два человека.



// Нацполиция

Напомним, авария произошла 2 сентября. Около 17:30 водитель автомобиля «Nissan Primera» не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От удара водителя и пассажира выбросило из транспортного средства.

Двое мужчин 31 и 35 лет в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.



В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.