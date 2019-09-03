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03.09.2019  10:50   

Выстрел в ногу стал последним словом в споре (ФОТО)

В ходе конфликта мужчине прострелили ногу.


// Нацполиция

1 сентября в Балаклейский отдел полиции сообщили, что 47-летнему местному жителю нанесли огнестрельное ранение правой нижней конечности.

На место немедленно выехали полицейские, которые установили, что ранение мужчине нанес его знакомый. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в сторону потерпевшего. В то же время свидетель, который находился рядом, наклонил вниз рукой ствол ружья. В результате чего остатки выстрела рикошетом от поверхности почвы попали в нижнюю часть правой ноги пострадавшего.

С места происшествия изъяты ружье, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства.

За совершение преступления полицейские задержали 61-летнего жителя села Вишневое по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, ружье, полиция, харьков
 
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