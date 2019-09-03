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03.09.2019  11:21   

В результате поджогов под Харьковом сгорели 2 дома

Спасатели ликвидировали 41 пожар сухой растительности в экосистемах


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За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 41 раз привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 10 га. Кроме этого огонь от этих пожаров уничтожил 2 заброшенных здания. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, а не провоцируйте пожара в природных экосистемах! Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия, как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  поджог, стерня, харьков, спасатели, сухостой, дом
 
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