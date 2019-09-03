03.09.2019 11:40

Жулик и рецидивист «развлекались» пытками – резали пальцы жертве перочинным ножом (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 4 процессуально руководит в уголовном производстве по факту разбойного нападения на провизора одной из фармацевтических компаний (ч 4 ст. 187 УК Украины).



://khar.gp.gov.ua

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, происшествие случилось днем ​​2 сентября.

По предварительным данным, нападавшие позвонили в дверь квартиры, где жил потерпевший. Когда человек открыл, его сразу же ударили по голове и затолкали в помещение.

Трое злоумышленников, двое из которых были в балаклавах, связали хозяина жилья, били его и требовали сказать, где он прячет сбережения. Когда мужчина отказался отвечать, разбойники получили чем и начали резать ему руки и пальцы. Под давлением пострадавший рассказал им, где хранит деньги.

Нападавшие забрали у него более 10 тыс. долларов и ювелирные изделия и пытались убежать. Однако шум в квартире услышали соседи, которые сразу же вызвали милицию.

Двух злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». Ими оказались местные жители в возрасте 24 и 40 лет. Один из них - ранее судимый и в настоящее время находится на испытательном сроке.

Другой - пока является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (За совершение мошеннических действий организованной группой), ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В начале августа местная прокуратура № 4 утвердила ему сообщение о подозрении и настаивала на заключении под стражей, однако суд отпустил его под домашний арест.

У задержанных обнаружили и изъяли перчатки, балаклаву, многофункциональный нож, металлическую палку, украшения, часть денег.

Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Кроме того, следствием принимаются меры по установлению места нахождения третьего нападающего.