На Сокольниках столкнулись иномарка и мотоцикл (ФОТО)

Авария произошла 3 сентября около 9:40 на ул. Сокольническая, 30.
Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и мотоцикл BMW.
В столкновении пострадал мотоциклист, медики госпитализировали мужчину в больницу.
Обстоятельства дорожно-транспотрного происшествия устанавливают следователи.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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