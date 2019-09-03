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03.09.2019  13:48   

На Сокольниках столкнулись иномарка и мотоцикл (ФОТО)

Авария произошла 3 сентября около 9:40 на ул. Сокольническая, 30.


На Сокольниках столкнулись иномарка и мотоцикл (ФОТО)

Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и мотоцикл BMW.

В столкновении пострадал мотоциклист, медики госпитализировали мужчину в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспотрного происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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