03.09.2019 14:11

В Харькове закладчицу наркоты поймали на месте преступления (ФОТО)

В Харькове правоохранители разоблачили женщину в сбыте психотропов.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ НАцполиции, в ходе оперативных действий под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области обнаружили правонарушительницу у дома по переулку Пискуновскому.

При осмотре личных вещей женщины полицейские изъяли 50 свертков, обмотанных изолентой по 1 грамму каждый. В ходе беседы 22-летняя гражданка пояснила, что в пакете находится психотропное вещество PVP, которое она хранила с целью дальнейшего сбыта путем «закладок».

Установлено, что женщина в течение трех месяцев работает на интернет-магазин и распространяет наркотические вещества. Связь с «работодателями» она поддерживала через один из мессенджеров.

Получая информацию о местах нахождения «закладок», она фасовала психотропное вещество близко по 0,5 - 1 грамма и оставляла ее в определенном магазином месте и количестве.

«Заработная плата» она получала в виде криптовалюта «Bitcoin». В целях конспирации своей деятельности уроженка города Дергачи снимала жилье в Харькове, где и хранила наркотики.

В ходе осмотра места жительства злоумышленницы работники полиции обнаружили и изъяли около полукилограмма психотропного вещества PVP в виде камней, полимерные пакеты для фасовки, электронные весы, мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение женщине о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжается разработка вышеуказанной магазины, устанавливается источник поставки психотропного вещества, преступные связи правонарушителя, круг потребителей наркосредств, другие эпизоды преступной деятельности, а также лица, которые могут быть причастны к сбыту психотропного вещества.