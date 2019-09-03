Труп женщины на свалке: подозреваемый рассказал, как и за что убил (ВИДЕО, ФОТО)

Менее чем за сутки полицейские установили причастность к совершению преступления 54-летнего мужчину и задержали его.
Информация об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи на свалке в городе Лозовая поступила в полицию 2 сентября около 6:40. Погибшей оказалась 40-летняя местная жительница.
Во время отработки города правоохранители разоблачили в совершении преступления 54-летнего, ранее судимого за хулиганство жителя города Лозовая.
Злоумышленник рассказал, что 2 сентября около полуночи он со своей знакомой употреблял спиртные напитки в кафе города. Через некоторое время они покинули заведение и пошли по улицам в микрорайон. Во время разговора между мужчиной и его спутницей возник конфликт, в ходе которого женщина начала оскорблять его, говорила, что он недостаточно обеспечен материально.
Ее слова задели мужчину, и когда они зашли во дворы домов, он достал нож и перерезал горло женщине. После этого он выбросил тело в мусорный контейнер.
Уже на свалке работник коммунального предприятия заметил тело и сообщил в полицию.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Следователями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
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