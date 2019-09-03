Главная Новости Криминал и происшествия Драма на Ландау: в ДТП попал мотоцикл и Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)
03.09.2019  15:27   

Драма на Ландау: в ДТП попал мотоцикл и Chevrolet (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают социальные сети.


//t.me/xtzevskie
Как сообщается в социальных сетях, на Ландау произошло ДТП с мотоциклистом.
 
Водитель байка в тяжелом состоянии.
 
Также появилась информация о том, что мотоциклист скончался до приезда скорой. 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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