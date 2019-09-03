03.09.2019 15:29

Резонансное ДТП на углу Сумской: фигуранты отправились по колониям

Виновную в кровавом ДТП на Сумской, которая унесла жизни шести человек, Елену Зайцеву этапировали отбывать срок в колонию 2 сентября. Второй осужденный Дронов уже в колонии под Полтавой.



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Елена Зайцева будет отбывать срок в Покровском исправительном центре № 79 под Днепропетровском. В Покровском исправительном центре отбывают наказание женщины. Их здесь 70. И столько же часовых. Это колония с самыми легкими условиями содержания. Здесь сидят осужденные за мелкие преступления.

Напомним, 18 октября 2017 20:45 на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара «японец» врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. В аварии погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.

Суд первой инстанции приговорил Зайцеву и Дронова до 10 лет лишения свободы, Апелляционный суд сохранил приговор. Виновники аварии будут выплачивать пострадавшим по 50% ущерба.

Геннадий Дронов, которого уже этапировали в колонию, обжалует приговор, отбывая наказание в Крюковской исправительной колонии № 29.

В колонии в Полтавской области преимущественно содержатся осужденные за преступления по неосторожности, например, виновники аварий, в которых погибли люди. Так, в колонии отбывал наказание Андрей Полтавец, осужденный за харьковское ДТП 2008 года с шестью погибшими.

Перевод Дронова из СИЗО в колонию состоялся еще 28 августа.