91-летнюю женщину сбил автомобиль на ХТЗ (ФОТО)

От полученных травм пенсионерка умерла в больнице.
Сообщение о том, что на улице Мира водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на женщину, поступило в полицию 3 сентября около 11:00.
91-летняя гражданка была госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Через несколько часов пожилая женщина умерла.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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