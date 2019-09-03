03.09.2019 15:33

91-летнюю женщину сбил автомобиль на ХТЗ (ФОТО)

От полученных травм пенсионерка умерла в больнице.



// Нацполиция

Сообщение о том, что на улице Мира водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на женщину, поступило в полицию 3 сентября около 11:00.

91-летняя гражданка была госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Через несколько часов пожилая женщина умерла.



Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



