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03.09.2019  15:33   

91-летнюю женщину сбил автомобиль на ХТЗ (ФОТО)

От полученных травм пенсионерка умерла в больнице.


// Нацполиция

Сообщение о том, что на улице Мира водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на женщину, поступило в полицию 3 сентября около 11:00.

91-летняя гражданка была госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Через несколько часов пожилая женщина умерла.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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