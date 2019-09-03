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03.09.2019  16:04   

Под Харьковом нашли тело парня, которого разыскивали в другой области

26 августа мужчина признан пропавшим без вести в Гуляйпольском районе.


// Нацполиция

2 сентября в полицию Красноградского района поступило сообщение от местного жителя о том, что во время прогулки со своей собакой в ​​парковой зоне он нашел тело человека.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины, внешне без видимых признаков насильственной смерти. В кармане его одежды находился паспорт гражданина Украины.

Умершим оказался 27-летний житель Запорожской области. Полицейские установили, что мужчина с 26 августа разыскивается Гуляйпольским отделением полиции в Запорожской области как вести пропавший.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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