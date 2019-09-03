03.09.2019 16:19

Закладчице наркотиков светит 8 лет тюрьмы

Безработная женщина решила что сможет «легко и быстро заработать».

Прокуратура готовит апелляцию с требованием более сурового наказания для «закладници»

Харьковская местная прокуратура №1 готовит апелляционную жалобу на приговор Дзержинского районного суда г.. Харьков для 29-летней женщины, которая признана виновной в систематическом сбыте особо опасных психотропных и наркотических веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, суд назначил злоумышленницы минимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, учитывая тяжесть преступления и количество эпизодов, прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С требованием именно такого наказания прокуратура обратится и в апелляционный суд.

«Прокуратура доказала в суде 25 эпизодов преступлений. Женщина продавала особо опасные психотропные и наркотические вещества через тайники, или так называемые «закладки». Место фотографировала и вместе с координатами передавала покупателю. В ассортименте закладници были PVP, метадон, метамфетамин и каннабис. Разоблачили злоумышленница «на горячем» в марте текущего года », - рассказала К. Шевцова.

В ходе следствия и судебного рассмотрения дела злоумышленница свою вину признала и раскаялась. Женщина сообщила, что у нее не было работы и, соответственно, денег на жизнь, поэтому она решила «легко и быстро заработать».

Сейчас по требованию прокуратуры осужден находится под стражей.