В пригороде Харькова пиротехники разминировали взрывоопасные предметы

Пиротехники ГСЧС изъяли 3 взрывоопасных предмета и вынесли ряд предупреждений.
3 сентября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области провели мероприятие по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Харьковском районе.
Так, вблизи от лесополосы м. Люботин пиротехниками было разминировано 1 артснаряд диаметром 76 мм, в пгт. Васищево 1 минометную мину калибра 82 мм, и на Симферопольское трассе в лесном массиве 1 артснаряд калибра 76 мм.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
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