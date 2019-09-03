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03.09.2019  17:20   

В пригороде Харькова пиротехники разминировали взрывоопасные предметы

Пиротехники ГСЧС изъяли 3 взрывоопасных предмета и вынесли ряд предупреждений.


://kharkiv.dsns.gov.ua

3 сентября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области провели мероприятие по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Харьковском районе.

Так, вблизи от лесополосы м. Люботин пиротехниками было разминировано 1 артснаряд диаметром 76 мм, в пгт. Васищево 1 минометную мину калибра 82 мм, и на Симферопольское трассе в лесном массиве 1 артснаряд калибра 76 мм. 

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  разминирование, харьков, пригород, спасатели, вырыв
 
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