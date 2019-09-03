Пропавший мужчина найден повешенным (ФОТО)

Как сообщает
Город Х, ссылдаясь на силовиков, выяснились новые подробности смерти 26-летнего Ивана Басанова
Перед тем как покончить с собой, парень оставил предсмертную записку.
«У него под часами нашли записку, где он просил прощения у мамы и брата и два раза написал: "Викусю не вините, во всем виноват я сам"», - рассказал собеседник.
В поселке настойчиво ходят слухи, что Иван повесился из-за ссоры с женой.
Об этом «намекает» и его профиль в инстаграм, где молодой человек писал об одиночестве и слабости духа.
Как ранее сообщило
ГУ Нацполиции, предварительно, гражданин покончил жизнь самоубийством.
Напомним, 2 сентября в полицию поступила информация
от жителя поселка Малиновка о том, что его 26-летний брат вечером 1 сентября ушел из дома и не вернулся.
Мобильный телефон мужа был выключен.
В результате розыскных мере 3 сентября около 14:00 полицейские совместно с общественностью обнаружили мужчину повешенным в лесополосе возле поселка Малиновка.
Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, после которой будет установлена точная причина его смерти.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».
Следственные действия продолжаются.