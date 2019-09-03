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03.09.2019  17:19   

Пропавший мужчина найден повешенным (ФОТО)

Полицейские Харьковщины нашли повешенным мужчину, который накануне пропал без вести


//dsnews.ua
Как сообщает Город Х, ссылдаясь на силовиков, выяснились новые подробности смерти 26-летнего Ивана Басанова
 
Перед тем как покончить с собой, парень оставил предсмертную записку. 
 
«У него под часами нашли записку, где он просил прощения у мамы и брата и два раза написал: "Викусю не вините, во всем виноват я сам"», - рассказал собеседник.
 
В поселке настойчиво ходят слухи, что Иван повесился из-за ссоры с женой.
 
Об этом «намекает» и его профиль в инстаграм, где молодой человек писал об одиночестве и слабости духа.
 
Как ранее сообщило ГУ Нацполиции, предварительно, гражданин покончил жизнь самоубийством.
 
Напомним, 2 сентября в полицию поступила информация от жителя поселка Малиновка о том, что его 26-летний брат вечером 1 сентября ушел из дома и не вернулся.
 
Мобильный телефон мужа был выключен.
 
В результате розыскных мере 3 сентября около 14:00 полицейские совместно с общественностью обнаружили мужчину повешенным в лесополосе возле поселка Малиновка.
 
Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, после которой будет установлена ​​точная причина его смерти. 
 
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал, смерть, харьков, труп, убийство, самоубийство
 
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