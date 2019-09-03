Пропавший мужчина найден повешенным (ФОТО)

Как сообщает Город Х, ссылдаясь на силовиков, выяснились новые подробности смерти 26-летнего Ивана Басанова

Перед тем как покончить с собой, парень оставил предсмертную записку.

«У него под часами нашли записку, где он просил прощения у мамы и брата и два раза написал: "Викусю не вините, во всем виноват я сам"», - рассказал собеседник.

В поселке настойчиво ходят слухи, что Иван повесился из-за ссоры с женой.

Об этом «намекает» и его профиль в инстаграм, где молодой человек писал об одиночестве и слабости духа.