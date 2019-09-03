Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление на Тракторостроителей: двое нападавших задержаны (ВИДЕО, ФОТО)
03.09.2019  17:01   

Ограбление на Тракторостроителей: двое нападавших задержаны (ВИДЕО, ФОТО)

Принимаются меры по установлению личности третьего нападающего и его задержанию.


// Нацполиция

Ограбление произошло 2 сентября около 13:20.

В дверь квартиры 32-летнего потерпевшего позвонил неизвестный. Открыв, мужчина получил удар по голове. В квартиру вошли трое неизвестных в балаклавах, связали руки хозяина проволокой и избили его. Мужчины узнали место хранения ценностей, забрали ювелирные украшение и 12 800 долларов США.

Вызвал наряд полиции сосед потерпевшего, который услышал подозрительные крики из квартиры.

Патрульные задержали одного нападавшего – 40-летнего ранее судимого мужчину – сразу на выходе из подъезда. Еще через несколько минут недалеко от места преступления сотрудники криминальной полиции обнаружили второго участника преступления – 25-летнего харьковчанина. Третьему удалось убежать.

У мужчин полицейские изъяли сумку, в которой находились перчатки, балаклава, металлическая дубинка, деньги, ювелирные изделия и другие вещественные доказательства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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