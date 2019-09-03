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03.09.2019  17:55   

В колонии под Харьковом прошел отстрел из пистолета Макарова (ФОТО)

03 сентября 2019 в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония (№ 117)» провели учебно-тренировочные стрельбы - лучшие Граф и Гусак.


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Перед началом стрельб с личным составом, который привлекается к несению караульной службы, было проведено теоретические и практические занятия по соблюдению мер безопасности во время проведения стрельб. Сотрудникам напомнили материальную часть пос то летом Макарова, его тактико-технические характеристики и условия выполнения учебно-тренировочных стрельб, а затем приняли зачет. 

Во время проведения стрельб личный состав отдела охраны показал хорошие результаты. 

В лучшую сторону были отмечены старшего прапорщика внутренней службы Евгения Гусака и прапорщика Дмитрия Графа.

Начальник учреждения Константин Козич отметил, что такие практические и теоретические занятия способствуют повышению боевой подготовки во время выполнения служебных задач.

 

 

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, пистолет, отстрел, покровская, харьков
 
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