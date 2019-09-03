В колонии под Харьковом прошел отстрел из пистолета Макарова (ФОТО)

03 сентября 2019 в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония (№ 117)» провели учебно-тренировочные стрельбы - лучшие Граф и Гусак.
Перед началом стрельб с личным составом, который привлекается к несению караульной службы, было проведено теоретические и практические занятия по соблюдению мер безопасности во время проведения стрельб. Сотрудникам напомнили материальную часть пос то летом Макарова, его тактико-технические характеристики и условия выполнения учебно-тренировочных стрельб, а затем приняли зачет.
Во время проведения стрельб личный состав отдела охраны показал хорошие результаты.
В лучшую сторону были отмечены старшего прапорщика внутренней службы Евгения Гусака и прапорщика Дмитрия Графа.
Начальник учреждения Константин Козич отметил, что такие практические и теоретические занятия способствуют повышению боевой подготовки во время выполнения служебных задач.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: