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03.09.2019  18:23   

Смерть в озере: мужчина пошел купаться и утонул

Трагедия произошла под Харьковом.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, трагедия приключилась в селе Ольховское 2 сентября 2019 года.
 
На спецлинию поступил сигнал о том, что местный житель 1980 года рождения пошел купаться на озеро около 14:00 и утонул.
 
Силовики достали тело погибшего со дна водоема и после предварительного осмотра направили его в морг для проведения экспертизы.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
 
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, утонул, харьков
 
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