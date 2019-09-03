03.09.2019 18:23

Смерть в озере: мужчина пошел купаться и утонул

Трагедия произошла под Харьковом.



facebook.com

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, трагедия приключилась в селе Ольховское 2 сентября 2019 года.

На спецлинию поступил сигнал о том, что местный житель 1980 года рождения пошел купаться на озеро около 14:00 и утонул.

Силовики достали тело погибшего со дна водоема и после предварительного осмотра направили его в морг для проведения экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.