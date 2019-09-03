03.09.2019 19:11

Еще два черных лесоруба предстанут перед судом (ФОТО)

19 спиленных деревьев могут дорого обойтись двум мужчинам.



hk.npu.gov.ua

Следователи направили в суд два уголовных производства по фактам незаконной порубки леса в Волчанском районе

Подозреваемые летом осуществили вырубку леса на территории Старосалтовского и Рубежанского лесничества.

Во время проведения проверки было установлено, что 18-летний житель Волчанского района самостоятельно с помощью бензопилы випиляв 10 дубов. 51-летний мужчина - 9 деревьев сосны.

События были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.