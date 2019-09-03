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03.09.2019  19:11   

Еще два черных лесоруба предстанут перед судом (ФОТО)

19 спиленных деревьев могут дорого обойтись двум мужчинам.


hk.npu.gov.ua
Следователи направили в суд два уголовных производства по фактам незаконной порубки леса в Волчанском районе
 
 
Подозреваемые летом осуществили вырубку леса на территории Старосалтовского и Рубежанского лесничества.
 
Во время проведения проверки было установлено, что 18-летний житель Волчанского района самостоятельно с помощью бензопилы випиляв 10 дубов. 51-летний мужчина - 9 деревьев сосны.
 
События были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
 
Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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