Этот поезд в огне: под Харьковом на ходу загорелся тепловоз

Пострадавших нет, локомотив отогнан в безопасную зону.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: