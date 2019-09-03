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03.09.2019  19:31   

Этот поезд в огне: под Харьковом на ходу загорелся тепловоз

Пострадавших нет, локомотив отогнан в безопасную зону.


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Особенно жарким  стал полдень понедельника на станции Волчанск, рядом с которой произошло ЧП на тепловозе.
 
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 2 сентября во время движения загорелся локомотив, принадлежащий региональному отделению Южной железной дороги. 
 
По предварительным данным, инцидент произошел в 12:15 в 150 метрах от железнодорожной станции Волчанск.
 
В момент ЧП тепловоз двигался без вагонов. В результате случившегося никто не пострадал.
 
Локомотив отогнал для тушения в безопасную зону, после чего направили в Купянск.
 
Движение поездов по станции в это время не прекращали.
 
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  пожар, железная дорога, харьков, волчанск
 
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