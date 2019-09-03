03.09.2019 19:31

Этот поезд в огне: под Харьковом на ходу загорелся тепловоз

Пострадавших нет, локомотив отогнан в безопасную зону.



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Особенно жарким стал полдень понедельника на станции Волчанск, рядом с которой произошло ЧП на тепловозе.

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 2 сентября во время движения загорелся локомотив, принадлежащий региональному отделению Южной железной дороги.

По предварительным данным, инцидент произошел в 12:15 в 150 метрах от железнодорожной станции Волчанск.

В момент ЧП тепловоз двигался без вагонов. В результате случившегося никто не пострадал.

Локомотив отогнал для тушения в безопасную зону, после чего направили в Купянск.

Движение поездов по станции в это время не прекращали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.