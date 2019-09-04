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04.09.2019  08:17   

Мотоциклист умер до приезда скорой: в полиции рассказали подробности ДТП

Авария произошла 3 сентября в Слободском районе города.


// Нацполиция

На проспекте Льва Ландау произошло столкновение автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла «Honda».

В резальтате ДТП 22-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью.

30-летний водитель легковушки доставлен в больницу.

Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрирована в отделе полиции. Решается вопрос об квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к аварии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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