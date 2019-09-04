Мотоциклист умер до приезда скорой: в полиции рассказали подробности ДТП

Авария произошла 3 сентября в Слободском районе города.
На проспекте Льва Ландау произошло столкновение автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла «Honda».
В резальтате ДТП 22-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью.
30-летний водитель легковушки доставлен в больницу.
Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрирована в отделе полиции. Решается вопрос об квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к аварии.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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