В центре Харькова сбили велосипедистку

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 сентября Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 3 сентября Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.