В центре Харькова сбили велосипедистку

Авария произошла 3 сентября в Основянском районе города.
На улице Университетской 23-летний водитель "Audi" допустил наезд на 26-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.
Потерпевшая доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрирована в отделе полиции. Решается вопрос об квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к аварии.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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