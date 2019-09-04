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04.09.2019  08:34   

В центре Харькова сбили велосипедистку

Авария произошла 3 сентября в Основянском районе города.


// Нацполиция

На улице Университетской 23-летний водитель "Audi" допустил наезд на 26-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.

Потерпевшая доставлена ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о дорожно-транспортном происшествии зарегистрирована в отделе полиции. Решается вопрос об квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к аварии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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