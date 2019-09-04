На рассвете задержали нарушителей с волоком

На Печенежском водохранилище задержали нарушителей с 6 кг рыбы.
Около шести часов утра 2 сентября на Печенежском водохранилище, возле села Артемовка, задержаны нарушители, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием – волоком.
Мужчинам удалось поймать 10 лещей общим весом 6 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 1700 грн.
На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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