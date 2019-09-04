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04.09.2019  09:06   

На рассвете задержали нарушителей с волоком

На Печенежском водохранилище задержали нарушителей с 6 кг рыбы.


//khr.darg.gov.ua

Около шести часов утра 2 сентября на Печенежском водохранилище, возле села Артемовка, задержаны нарушители, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием – волоком.

Мужчинам удалось поймать 10 лещей общим весом 6 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 1700 грн.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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