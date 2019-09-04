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04.09.2019  09:37   

Суд оставил под стражей обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

Фрунзенский районный суд Харькова 3 сентября продлил меру пресечения обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в 2015 году.


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«Ходатайство обвиняемых об изменении и отмене меры пресечения суд отклонил. Содержание под стражей без залога продлен еще на два месяца», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 9 октября.

Напомним, 22 февраля 2015 года во время марша возле Дворца спорта, в котором принимали участие порядка двухсот человек, прогремел взрыв. В результате погибли два человека — координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Еще одиннадцать человек получили ранения,  пять из них - несовершеннолетние. В больнице скончались двое: 15-летний ученик 10-го класса школы №11 Даниил Дидик и 18-летний студент университета городского хозяйства Николай Мельничук.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информацию о нарушениях уголовного производства по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех жителей области по подозрению в совершении теракта 22 февраля. Всем трем объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также отметил, что "судебный процесс завершен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушания по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать рассматривать ее заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Источник:   Интерфакс-Украина
 Тэги:  суд, харьков, дорец спорта, теракт, арест
 
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