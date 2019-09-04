Семья пострадала от угара на пожаре (ФОТО)

В Лозовском районе во время пожара спасли двух человек.
3 сентября в 11:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Комарова в Лозовой.
Когда отделение службы спасения на автоцистерне прибыло на место, пожарные увидели, что от входной двери идет дым, а во дворе, напротив входной двери, в бессознательном состоянии лежат 45-летний мужчина и 54-летняя женщина.
Оказалось, дым заметил сосед, он вызвал спасателей и самостоятельно вытащил из пожара обморочных женщину и мужчину. Мужчина рассказал, что дом был полностью задымленный. хозяев он искал ползком, прикрывая мокрой тряпкой лицо, чтобы самому не потерять сознание.
Работники ГСЧС передали пострадавших работникам скорой помощи.
Площадь пожара составила около 2 кв.м., горели домашние вещи. Пожар был ликвидирован в 12:02. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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