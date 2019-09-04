Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанка организовала схему доставки продуктов в ОРДЛО с возвратом НДС из госбюджета
04.09.2019  10:58   

Харьковчанка организовала схему доставки продуктов в ОРДЛО с возвратом НДС из госбюджета

Задержана одна из организаторов схемы противоправного поставки пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.


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Следователи СБУ установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти восемь миллионов гривен.

Для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину.

Сейчас следователями СБУ задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, ордло, схема, харьков
 
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