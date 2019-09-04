04.09.2019 11:40

На Харьковщине пойман кладбищенский вандал, покусившийся на ангела (ФОТО)

В Балаклее 42-летний местный житель украл с могилы дочери харьковчанина бронзовое надгробие



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В полицию обратился 51-летний харьковчанин и заявил, что неизвестные лица совершили на кладбище в Балаклее надругательство над могилой его дочери.

Пострадавший рассказал, что с места захоронения исчез памятник в виде бронзового ангела весом около 70 килограммов.

В ходе отработки территории района сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель.

Похищенное мужчина хранил у себя дома и собирался сдать в пункт приема металлолома. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.