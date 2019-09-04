Главная Новости Криминал и происшествия Наркоторговец сдал полицейским схему закладок на Салтовке (ФОТО)
04.09.2019  11:51   

Наркоторговец сдал полицейским схему закладок на Салтовке (ФОТО)

25-летний уроженец города Горловка Донецкой области в течение нескольких месяцев работал на интернет-магазин и распространял наркотическое вещество путем «закладок» на территории Харькова и области.


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Работники Киевского отдела полиции совместно с работниками Управления патрульной полиции в ходе отработки территории города обнаружили подозрительного мужчину. В ходе личного досмотра его вещей полицейские обнаружили и изъяли 5 пакетиков с наркотическим веществом «каннабис».

Кроме того, в ходе беседы 25-летний молодой человек сообщил, что уже разложил около 10 закладок с наркотическим веществом на территории Киевского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и сообщения о подозрении.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  интернет, наркотик, харьков, сбыт
 
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