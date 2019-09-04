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04.09.2019  12:59   

Несчастный случай на Горизонте: травмирована шестилетняя девочка (ФОТО)

Полицейские изучают обстоятельства травмирования ребенка в Индустриальном районе Харькова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на бульваре Сергея Грицевца поступила в полицию от очевидцев 3 сентября около 12:00.
 
Следователь, который выезжал на место, предварительно выяснил, что бригада рабочих проводила ремонтные работы по замене кабеля телефонной связи.
 
В это время 73-летний водитель автомобиля ВАЗ заезжал во двор, не заметил натянутый провод и переехал его.
 
В результате проволока ударила ребенка, который стоял неподалеку с матерью.
 
С травмой ноги 6-летняя девочка доставлена ​​в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу.
 
Сейчас она находится под наблюдением медиков, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
 
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  несчастный случай, травмирован ребенок, харьков
 
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