04.09.2019 12:59

Несчастный случай на Горизонте: травмирована шестилетняя девочка (ФОТО)

Полицейские изучают обстоятельства травмирования ребенка в Индустриальном районе Харькова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии на бульваре Сергея Грицевца поступила в полицию от очевидцев 3 сентября около 12:00.

Следователь, который выезжал на место, предварительно выяснил, что бригада рабочих проводила ремонтные работы по замене кабеля телефонной связи.

В это время 73-летний водитель автомобиля ВАЗ заезжал во двор, не заметил натянутый провод и переехал его.

В результате проволока ударила ребенка, который стоял неподалеку с матерью.

С травмой ноги 6-летняя девочка доставлена ​​в Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу.

Сейчас она находится под наблюдением медиков, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.