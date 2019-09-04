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04.09.2019  14:31   

ДТП на Салтовском шоссе: пострадало железо (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около девяти часов утра 4 сентября на Салтовском шоссе, 165.


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По предварительной информации, водитель автомобиля ИЖ 2715, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Иж-2715 патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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