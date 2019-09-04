ДТП на Салтовском шоссе: пострадало железо (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около девяти часов утра 4 сентября на Салтовском шоссе, 165.
По предварительной информации, водитель автомобиля ИЖ 2715, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Иж-2715 патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Переменная облачность. Первая половина дня ясная, к вечеру небо затянется облаками. Днем, преимущественно в области, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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