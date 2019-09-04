04.09.2019 15:31

Домики дачного кооператива сжег пожар сухостоя (ФОТО)

За прошедшие сутки пожарные Харьковщины 43 раза привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 20 га.



// ГСЧС

В двух случаях огонь нанес вред человеческому имуществу.

Так, в 12:33 спасателей 56-й Государственной пожарно-спасательной части вызвали на тушение пожара в садовом обществе «Термист», что в селе Липковатовка Нововодолажского района. На момент их прибытия горело около 5 га сухостоя. Огонь от него уничтожал все деревянные застройки, стоявшие на его пути. Спасатели насчитали около 5 уничтоженных хозяйственных построек. С этим пожаром удалось справиться только в 16:45.



В поселке Купянск Узловой на Купянщине выжигания сухой травы привело к пожару 3-х хозяйственных сооружений. Однако спасателям удалось спасти 2 жилых дома и еще 1 хозяйственную постройку.