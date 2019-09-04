Домики дачного кооператива сжег пожар сухостоя (ФОТО)

За прошедшие сутки пожарные Харьковщины 43 раза привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила около 20 га.
В двух случаях огонь нанес вред человеческому имуществу.
Так, в 12:33 спасателей 56-й Государственной пожарно-спасательной части вызвали на тушение пожара в садовом обществе «Термист», что в селе Липковатовка Нововодолажского района. На момент их прибытия горело около 5 га сухостоя. Огонь от него уничтожал все деревянные застройки, стоявшие на его пути. Спасатели насчитали около 5 уничтоженных хозяйственных построек. С этим пожаром удалось справиться только в 16:45.
В поселке Купянск Узловой на Купянщине выжигания сухой травы привело к пожару 3-х хозяйственных сооружений. Однако спасателям удалось спасти 2 жилых дома и еще 1 хозяйственную постройку.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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