04.09.2019 16:12

Рецидивист грабил и насиловал женщин в лифтах: приговор вынесен

Прокуратура доказала в суде вину дерзкого преступника, приговорив к 11 годам за решеткой.



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Приговором Московского районного суда г.. Харькова 48-летнего местного жителя признали виновным в ряде грабежей и разбое, а также в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 153 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Осужденный ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако после освобождения на путь исправления он не стал. Злоумышленник продолжил «зарабатывать» на жизнь грабежами и разбоем.

На «дело» вор выходил с ножом и револьвером под патрон Флобера. Мужчина действовал по отработанной схеме. Выслеживал молодых женщин у лифтов в многоэтажках, заходил с потенциальной жертвой в кабину, нажимал кнопку «стоп» и, угрожая расправой, требовал у потерпевших отдать украшения, деньги и другие ценности.

Одной из жертв разбойника стала молодая мать с ребенком. Циничный нападающий угрожал расправиться не только с женщиной, но и с младенцем. В подтверждение своих намерений изверг выстрелил из револьвера в воздух. После этого перепуганная женщина отдала ему все ценные вещи.

Не менее жестоко осужденный совершил еще одной потерпевшей. Злоумышленник не только отобрал имущество у 22-летней девушки, но и изнасиловал ее неестественным путем в кабине лифта.

Всего на счету злоумышленника более 25 преступных эпизодов.

Во время досудебного следствия и судебного рассмотрения человек отрицал свою вину и всячески пытался избежать ответственности, затягивал процесс, злоупотребляя своими правами. Несмотря на это, прокуратура в полном объеме доказала вину рецидивиста в суде, отстояв суровое наказание для вора.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.