Под Харьковом браконьер выловил две краснокнижные рыбины

Инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля прекращено вылов рыбы, которая занесена в Красную книгу Украины
Около семи часов утра 3 сентября на Краснооскольском водохранилище возле селя Богуславка рыбоохранный патруль вместе с общественными инспекторами рыбоохраны разоблачил жителя Боровского района, который ловил рыбу в запретный период.
Нарушитель с помощью лесковой сетки выловил 2 золотых карася, который занесен в Красную книгу Украины. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 660 грн.
Составлен админпротокол по ст. 90 КУоАП. Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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