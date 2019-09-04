04.09.2019 16:32

Под Харьковом браконьер выловил две краснокнижные рыбины

Инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля прекращено вылов рыбы, которая занесена в Красную книгу Украины



// khr.darg.gov.ua

Около семи часов утра 3 сентября на Краснооскольском водохранилище возле селя Богуславка рыбоохранный патруль вместе с общественными инспекторами рыбоохраны разоблачил жителя Боровского района, который ловил рыбу в запретный период.

Нарушитель с помощью лесковой сетки выловил 2 золотых карася, который занесен в Красную книгу Украины. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 660 грн.



Составлен админпротокол по ст. 90 КУоАП. Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.