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04.09.2019  17:11   

Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла днем 4 сентября не перекрестке улиц Леся Сердюка и Бучмы.


// Facebook

Там столкнулись автомобили Toyota Prius и Lexus.

Фото ДТП очевидцы выложили в соцсеть.

Официальная информация выясняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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