Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла днем 4 сентября не перекрестке улиц Леся Сердюка и Бучмы.
Там столкнулись автомобили Toyota Prius и Lexus.
Фото ДТП очевидцы выложили в соцсеть.
Официальная информация выясняется.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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