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05.09.2019  09:21   

На вышке Холодногорской колонии застрелился охранник

4 сентября в Холодногорской исправительной колонии в Харькове на вышке застрелился сотрудник.


// sq.com.ua

Об этом пишет SQ

По данному факту проводится проверка. Все контролирующие органы задействованы, - прокомментировали ситуаци.  в Северо-Восточном межрегиональном управлении исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  застрелился, тюрьма, харьков
 
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