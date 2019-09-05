На вышке Холодногорской колонии застрелился охранник

4 сентября в Холодногорской исправительной колонии в Харькове на вышке застрелился сотрудник.
Об этом пишет SQ
По данному факту проводится проверка. Все контролирующие органы задействованы, - прокомментировали ситуаци. в Северо-Восточном межрегиональном управлении исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
влажн.:
давл.:
ветер: