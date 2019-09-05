05.09.2019 10:08

Несовершеннолетнего с рюкзаком «травы» задержали на автовокзале

Нарушителем оказался 17-летний юноша.



// Нацполиция

Во время патрулирования территории обслуживания работники Красноградского отдела полиции заметили на автовокзале несовершеннолетнего парня в грязной одежде, подозрительно себя вел.

Во время общения с ним полицейские заметили его нервозность и решили провести поверхностный осмотр. В рюкзаке подростка работники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на коноплю весом около 300 граммов.



Правонарушителем оказался 17-летний житель соседнего района. Юноша объяснил полицейским, что наркотические растения хранил для собственного употребления.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.