Главная Новости Криминал и происшествия Несовершеннолетнего с рюкзаком «травы» задержали на автовокзале
05.09.2019  10:08   

Несовершеннолетнего с рюкзаком «травы» задержали на автовокзале

Нарушителем оказался 17-летний юноша.


// Нацполиция

Во время патрулирования территории обслуживания работники Красноградского отдела полиции заметили на автовокзале несовершеннолетнего парня в грязной одежде, подозрительно себя вел.

Во время общения с ним полицейские заметили его нервозность и решили провести поверхностный осмотр. В рюкзаке подростка работники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на коноплю весом около 300 граммов.

Правонарушителем оказался 17-летний житель соседнего района. Юноша объяснил полицейским, что наркотические растения хранил для собственного употребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, харьков
 
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