05.09.2019 11:01

Ограбление в метро: у сердобольного пассажира забрали все деньги

30-летний житель Харькова ограбил пассажира харьковского метрополитена



// Нацполиция

4 сентября в 00:30 на станцию ​​метро «Южный вокзал» заходил 60-летний харьковчанин. У турникета к нему обратился гражданин, который попросил у мужчины добавить ему 2 гривны для оплаты проезда. Тот решил помочь бедолаге и вытащил из кармана деньги. Вор увидел у него в руках пачку купюр, неожиданно выхватил их из рук пассажира и бросился наутек.



В это время на станции дежурил наряд полиции. Правоохранители увидели мужчину, который пытается покинуть место преступления, догнали его и задержали. Вещественные доказательства изъяты.



Как выяснилось, злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение грабежей и краж.



Информацию об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.