Ограбление в метро: у сердобольного пассажира забрали все деньги

30-летний житель Харькова ограбил пассажира харьковского метрополитена
4 сентября в 00:30 на станцию метро «Южный вокзал» заходил 60-летний харьковчанин. У турникета к нему обратился гражданин, который попросил у мужчины добавить ему 2 гривны для оплаты проезда. Тот решил помочь бедолаге и вытащил из кармана деньги. Вор увидел у него в руках пачку купюр, неожиданно выхватил их из рук пассажира и бросился наутек.
В это время на станции дежурил наряд полиции. Правоохранители увидели мужчину, который пытается покинуть место преступления, догнали его и задержали. Вещественные доказательства изъяты.
Как выяснилось, злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение грабежей и краж.
Информацию об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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