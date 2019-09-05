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05.09.2019  11:01   

Ограбление в метро: у сердобольного пассажира забрали все деньги

30-летний житель Харькова ограбил пассажира харьковского метрополитена


// Нацполиция

4 сентября в 00:30 на станцию ​​метро «Южный вокзал» заходил 60-летний харьковчанин. У турникета к нему обратился гражданин, который попросил у мужчины добавить ему 2 гривны для оплаты проезда. Тот решил помочь бедолаге и вытащил из кармана деньги. Вор увидел у него в руках пачку купюр, неожиданно выхватил их из рук пассажира и бросился наутек.

В это время на станции дежурил наряд полиции. Правоохранители увидели мужчину, который пытается покинуть место преступления, догнали его и задержали. Вещественные доказательства изъяты.

Как выяснилось, злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение грабежей и краж.

Информацию об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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