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05.09.2019  10:59   

На сторожевой вышке охранник пустил очередь себе в лицо (подробности)

4 сентября в Холодногорской исправительной колонии в Харькове на вышке застрелился сотрудник.


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Информация о происшествии поступила в Новобаварского отдела полиции Харькова от начальника отдела надзора и безопасности государственного учреждения "Холодногорская исправительная колония № 18" вчера, 4 сентября, в 13:05.

По сведениям собеседника, 39-летний младший инспектор отдела охраны колонии, прапорщик внутренней службы, житель города Лозовая, находясь на смотровой вышке, покончил жизнь самоубийством около 12:45.

По предварительной информации, мужчина выстрелил себе в ротовую полость три патронами со служебной огнестрельного оружия "АК-74" калибра 5,45 мм.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения. Тело погибшего направлено в морг. О происшествии сообщено родным. Причина самоубийства устанавливается. Информацию внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

Тэги:  самоубийство, вышка, харьков, колония, автомат
 
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