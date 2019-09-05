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05.09.2019  11:55   

Искра от неисправной проводки - и на память владельцу обгоревший остов десятилетнего «Chevrolet Aveo» (ФОТО)

Первомайский район: пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле.


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4 сентября в 15:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Chevrolet Aveo» 2007 года выпуска. Легковушка стоял у частного двора по адресу: Первомайский район, с. Алексеевка, ул. Новоселовка, 31.

На место происшествия немедленно прибыло 1 пожарно-спасательное отделение 45-й части ДСНС на автоцистерне в составе 5 спасателей. На момент их прибытия горел салон и моторный отсек данного авто на площади 5 кв.м. В 16:11 пожар был локализован и в 16:28 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, «chevrolet aveo», харьков, спасатели, тушение
 
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