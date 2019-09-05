05.09.2019 14:47

Лесник, не замечавший многомиллионной незаконной вырубки, предстанет перед судом

Вырубка принесла убытки почти в 8 млн. грн.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратура области утвердила подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) лесничему Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Павел Угровецкий, во время ревизии указанного лесхоза была обнаружена незаконная порубка более 1280 куб. м. деревьев.

По данному факту УСБУ в Харьковской области начали расследование.

По данным следствия, 26-летний чиновник знал о фактах незаконной заготовки древесины на территории лесничества и не принял никаких мер по пресечению противоправного вывоза лесопродукции.

-За ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лесничим на территории лесные незаконно вырубили 405 деревьев ценных пород.

По предварительным данным государстве причиненные убытки в сумме почти 8 млн. грн.

Сейчас следственные действия продолжаются.