ХТЗ: вдоль Московского проспекта пылает пожар (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 сентября Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 6 сентября Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.