Главная Новости Криминал и происшествия ХТЗ: вдоль Московского проспекта пылает пожар (ФОТО, ВИДЕО)
05.09.2019  14:24   

ХТЗ: вдоль Московского проспекта пылает пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Соцсети сообщают об огне в лесополосе.


//t.me/xtzevskie

Социальные сети сообщают о пожаре, полыхающем вдоль Московского проспекта между стациями метро ХТЗ  и Индустриальная.

 

 

Тэги:  пожар, хтз, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Криминал и происшествия Накурились: старший брат, обжигая лицо, вытащил из пожарища умирающего младшего 05.09 Криминал и происшествия Искра от неисправной проводки - и на память владельцу обгоревший остов десятилетнего «Chevrolet Aveo» (ФОТО) 04.09 Криминал и происшествия Домики дачного кооператива сжег пожар сухостоя (ФОТО)
 
 

Видео

Улица Полтавский шлях на ремонте. Покрытие повредили фуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 