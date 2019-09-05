05.09.2019 15:49

ДТП: на Маршала Жукова - крепкий ночной поцелуй фургона (ФОТО)

В аварии пострадал водитель легкового авто.



//t.me/xtzevskie

Как сообщают соцсети, на проспекте Маршала Жукова легковушка крепко поцеловала стоящий на обочине фургон.

Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции 05.09.2019 года около 3:00 ночи патрульным поступило сообщение о ДТП на пр. Маршала Жукова, 10.

Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и автомобиль TATA.

По предванрительой информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля Volkswagen.

Для оформлeння ДТП на мисцe вызвали следственно-опeративну группу.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.