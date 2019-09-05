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05.09.2019  15:49   

ДТП: на Маршала Жукова - крепкий ночной поцелуй фургона (ФОТО)

В аварии пострадал водитель легкового авто.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают соцсети, на проспекте Маршала Жукова легковушка крепко поцеловала стоящий на обочине фургон.

Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции 05.09.2019 года около 3:00 ночи патрульным поступило  сообщение о ДТП на пр. Маршала Жукова, 10.
 
Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и автомобиль TATA.
 
По предванрительой информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля Volkswagen.
 
Для оформлeння ДТП на мисцe вызвали следственно-опeративну группу.
 
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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