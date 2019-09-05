05.09.2019 16:21

Запасливый наркоша хранил 3 килограмма конопли (ФОТО)

Хозяину травки может светить три года тюрьмы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Зачепиловского отделения полиции во время профилактической отработки территории района разоблачили злоумышленника.

В ходе санкционированного обыска домовладения 26-летнего жителя села Руновщина полицейские обнаружили и изъяли около трех килограммов сухой измельченной вещества зеленого цвета со специфическим запахом конопли.

По словам правонарушителя, наркорастений он хранил для собственного употребления.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.